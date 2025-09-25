В Тюмени 2 октября откроется выставка сюрреалиста Рене Магритта

В Музейном комплексе имени Словцова в Тюмени 2 октября откроется выставка «Рене Магритт. Вероломство образов», сообщил департамент культуры Тюменской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Работы Рене Магритта

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Работы Рене Магритта

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В экспозиции — 50 литографий, собранных из частных коллекций Франции, Бельгии и Скандинавии. Как сообщают организаторы, это практически полное собрание печатных серий, созданных по его оригиналам и изданных при поддержке Фонда Рене Магритта.

Рене Магритт (1898-1967) — бельгийский художник, один из самых известных представителей сюрреализма. Его картины отличаются ироничным и загадочным стилем, ставящим под сомнение привычный взгляд на мир. Он часто изображал обыденные предметы в неожиданных сочетаниях, заставляя зрителя задуматься над природой реальности. Среди его известных работ: «Вероломство образов» («Это не трубка»), «Сын человеческий», «Условия человеческого существования», «Голконда» и другие.

Работы Рене Магритта в феврале выставлялись в Екатеринбурге на выставке «Мир сюрреализма» в Международном центре искусств «Главный проспект», которая была посвящена 100-летию художественного направления. На выставке было представлено более 30 оригинальных картин Рене Магритта. Среди них: «Сын человеческий», «Любовники», «Учитель», «Это не яблоко», «Империя огней», «Напрасный труд», «Плагиат» и другие.

Есуман Ислонова