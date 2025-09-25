В Ставропольском крае помидоры подорожали за неделю почти на 20%

Цены на овощи в Ставропольском крае продолжают расти. По данным Севкавказстата на 25 сентября, стоимость помидоров за неделю увеличилась на 18,1%, до 122 руб. за килограмм. Огурцы подорожали на 6,6%, до 140 руб., яйца — на 4,9%, до 82 руб. за десяток. Капуста прибавила 3,4% и стоит 33 руб. за килограмм, картофель подорожал на 2,9%, до 44 руб.

Основной причиной роста эксперты называют сезонное сокращение предложения, связанное с завершением уборки культур открытого грунта и сокращением поставок из южных регионов. На цены давит и логистика: себестоимость транспортировки выросла изза подорожания дизельного топлива более чем на 10% с конца августа.

По информации регионального Минсельхоза, часть сетей компенсирует нехватку овощей закупками продукции из соседних регионов, где цены уже выше. Ситуация на рынке яиц объясняется снижением производства на крупных птицефабриках Юга России изза роста цен на корма в среднем на 15% за год. Кроме того, увеличился экспорт, в том числе в Казахстан, что ограничивает внутреннее предложение. Стабилизировать рост цен на овощи в крае могут массовые поставки импортных томатов из Турции и Азербайджана, которые ожидаются только в октябре.

Станислав Маслаков