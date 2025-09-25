Предполагаемый член банды экс-милиционеров выступил в суде с последним словом

Предполагаемый член банды экс-милиционеров Владислава Соболя Константин Котик выступил в Железнодорожном райсуде Екатеринбурга с последним словом, передает корреспондент «Ъ-Урал» из суда. Напомним, Котика обвиняют в убийствах (п.п «а», «д», «ж», «з», «к» ч.2 ст. 105 УК РФ), совершенных более 20 лет назад.

По данным следствия, обвиняемый входил в состав банды под руководством бывшего начальника отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (ОБНОН) Кировского РУВД Екатеринбурга Владислава Соболя, состоявшей из нескольких человек, включая действующих сотрудников милиции. На счету банды — убийства 11 человек в период с 1999 по 2000 годы.

«Я работал в милиции и в силу специфики этой работы ежедневно сталкивался с несправедливостью, жестокостью и беззаконием. Я был полностью погружен в эту криминальную среду. В какой-то момент все сложилось одно на другое, в результате чего произошли эти события. Я ни в коем случае не оправдываю себя, мне было очень тяжело с этим жить. Впрочем, и сейчас мне стало не легче, потому что я никогда не смогу это исправить»,— заявил в последнем слове Константин Котик.

В своем последнем слове Константин Котик извинился перед пострадавшими и призвал суд учесть его явку с повинной.

Лидера банды Владислава Соболя приговорили к 16 годам колонии строго режима.

Артем Путилов