В двух республиках СКФО зафиксировали риск переизбытка жилья

Дагестан и Северная Осетия попали в список регионов с угрозой переизбытка строящегося жилья. Об этом сообщил «РБК Недвижимость» со ссылкой на исследование «Дом.РФ».

По информации аналитиков, в Дагестане соотношение распроданности к готовности составляет 32 пункта по состоянию на август 2025 года. В республике сейчас возводится 1,1 млн кв. м жилья. В Северной Осетии данный показатель зафиксирован на отметке 30 пунктов.

Для сравнения: в Ингушетии коэффициент составляет 12 пунктов при объеме строительства 21,4 тыс. кв. м, в Карачаево-Черкесии — 21 пункт при 287,8 тыс. кв. м, в Кабардино-Балкарии — 31 пункт при 573,1 тыс. кв. м.

Согласно данным исследования, угроза избытка предложения недвижимости в августе 2025 года выявлена в 29 из 87 регионов, где ведется жилищное строительство. В этих субъектах соотношение распроданности и готовности оказалось ниже 60 пунктов, нормальным считается соотношение 60-80 пунктов.

