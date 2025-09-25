Первым замглавы минстроя Саратовской области назначен Александр Мышев

Должность первого заместителя министра строительства и ЖКХ Саратовской области получил Александр Мышев. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Роман Бусаргин. Ранее Александр Мышев работал на посту замминистра по ЖКХ.

Замминистром строительства и ЖКХ стал Александр Грязнов. До августа этого года он курировал расселение жильцов из аварийных домов в Фонде развития территорий. Прежде он также трудился в министерстве строительства и ЖКХ Саратовской области.

15 октября прошлого года должность министра строительства и ЖКХ региона занял Михаил Бутылкин. Неделю назад в области ввели пост первого замминистра строительства и ЖКХ вместо поста заместителя министра по строительству. Александр Мышев будет отвечать за развитие ЖКХ, реализацию программных мероприятий.

Павел Фролов