На Дону директора компании подозревают в неуплате 130 млн рублей налогов

В Ростовской области директор компании стал фигурантом уголовного дела о неуплате налогов (ч. 2 ст. 199 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.

Как сообщил «Ъ-Ростов» источник в правоохранительных органах, речь идет о руководителе ООО «Движение» Михаиле Гетьмане. Компания специализируется на строительстве дорог. Следствие считает, что директор предприятия с 2021 по 2023 годы разработал схему уклонения от налогов, связанный с фиктивным документооборотом и так называемыми «компаниями-однодневками», которые не вели реальной финансовой или хозяйственной деятельности.

«В налоговую отчетность предприятия вносились заведомо ложные сведения, основанные на этих фиктивных документах. Это позволило незаконно снизить налоговые обязательства и уклониться от уплаты значительной суммы налогов», — говорится в сообщении МВД.

Общую сумму ущерба бюджета оценили в 130 млн руб.

Константин Соловьев