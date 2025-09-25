Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Арендатора из Заветинского района обязали очистить от травы 77 гектаров земель

Суд обязал арендатора из Заветинского района Ростовской области очистить от сорной растительности и диких кустарников 77,2 га сельхозземель. Сотрудники регионального управления Россельхознадзора добивались этого два года, сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Заросшие сорняками два земельных участка сотрудники ведомства обнаружили в сентябре 2023 года и апреле 2024 года. По вывяленным фактам физическому лицу было выдано предостережение и предложено очистить земли от растительности.

В августе 2024 года повторное проверка показала, что арендатор не исполнил предписание, и ему было выдан повторный документ, но уже с конкретными сроками исполнения. Предписание нарушитель проигнорировал, как и в феврале 2025 года.

«На основании вышеуказанных фактов Управлением материалы направлены в суд для рассмотрения вопроса о присуждении к исполнению обязанности в натуре и понуждении арендатора принять меры по устранению очагов произрастания сорной и древесно-кустарниковой растительностью»,— говорится в сообщении ведомства.

Исследовав обстоятельства дела, районный суд удовлетворил исковое требование управления и обязал арендатора принять меры по устранению очагов произрастания сорной и древесно-кустарниковой растительностью.

Наталья Белоштейн

