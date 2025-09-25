На Дону пожарные спасли двух человек в ДТП

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области

За сутки 24 сентября пожарно-спасательные подразделения ГУ МЧС России по Ростовской области принимали участие в ликвидации шести дорожно-транспортных происшествий, в которых спасли двух человек. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В эти же сроки спасатели тушили 28 пожаров — 16 техногенных и 12 загораний сухой растительности.

Всего было задействовано 312 специалистов и 78 единиц техники.

Наталья Белоштейн