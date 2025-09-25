Картаполов: Европа пытается тайно разместить авиацию и ПВО на границе с Россией

Европейские страны, в основном члены блока НАТО, готовятся к тайному размещению боевой авиации и систем противовоздушной обороны (ПВО) на границе с Россией. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Депутат отметил, что уже зафиксировано перемещение самолетов из Великобритании и Франции в районы, близкие к российской границе. По его словам, такие действия идут под прикрытием многочисленных заявлений европейских стран о якобы регулярных нарушениях воздушного пространства НАТО российской авиацией и беспилотниками.

«Им пока не хватает духа, конечно, на что-то более серьезное,— уточнил Андрей Картаполов в интервью ТАСС. — Но надо понимать, что, возможно, под прикрытием вот этой болтовни идет скрытное развертывание и подготовка к передислоцированию авиации и средств противовоздушной обороны на границу с Россией либо с Украиной».

Господин Картаполов добавил, что Россия внимательно следит за ситуацией у своих западных границ. По мнению депутата, европейские политики, за исключением Венгрии, Словакии и Сербии, — это «марионетки» Брюсселя и Лондона, не обладающие достаточным уровнем ответственности и интеллекта.

Во время выступления на Генассамблее ООН 23 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что страны НАТО могут сбивать российские военные самолеты в своем воздушном пространстве. Позднее такую возможность рассмотрела и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Однако, по ее словам, на это следует идти только «после предельно ясного предупреждения».

