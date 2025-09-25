На юго-западе Петербурга закрылся один из дилерских центров китайского бренда Jetour

В Петербурге произошло сокращение числа дилерских центров китайского автомобильного бренда Jetour — один из них закрылся на юго-западе города. Теперь эту марку в Северной столице представляют десять автосалонов, сообщает Telegram-канал AutoRun SPb.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Как отмечает автоэксперт Денис Гаврилов, в закрывшемся автосалоне Jetour по итогам первой половины года был отмечен наихудший результат продаж среди всех дилеров в городе. В среднем в Петербурге продавалось около пяти машин в месяц, а доля в реализации Jetour по итогам шести месяцев года составила 2,5%. Скорее всего, там уже распродавались остатки без новых поступлений, предполагает аналитик.

По итогам января-августа 2025 года марка Jetour находится на 8-м месте по объему регистраций новых автомобилей в Петербурге. В июле и августе бренд впервые в этом году преодолел отметку в 200 проданных машин за месяц. В свою очередь, август оказался рекордным для марки за всю ее историю в городе на Неве — объем регистраций составил 260 автомобилей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что китайские кроссоверы в Санкт-Петербурге потеряли в цене до 25,4% с начала года.

Андрей Цедрик