Пельменную в Верхней Пышме закрыли на 90 суток из-за опасных бактерий в котлетах

В Верхней Пышме (Свердловская область) суд на 90 суток приостановил работу кулинарии «Пельменная» на ул. Петрова, 34в из-за опасных бактерий, обнаруженных в котлетах со свининой и говядиной, передает пресс-служба судов Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

Специалисты Роспотребнадзора выявили в кулинарии зараженные сальмонеллой замороженные полуфабрикаты. После этого была организована внеплановая проверка: санитарные врачи обнаружили нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, в том числе производство продукции с сальмонеллой и листерией.

Владельцем пельменной является ИП Шестакова Л.А., в его отношении составили протокол об административном правонарушении — Верхнепышминский городской суд признал предпринимательницу виновной по ст.6.6. КоАП РФ.

Накануне суд в Екатеринбурге на месяц приостановил работу кафе Pizza Mia на пр. Орджоникидзе, 3. Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, в помещении были обнаружены грызуны.

Ирина Пичурина