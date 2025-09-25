Удмуртия увеличила поставки лесопродукции в регионы России на 9% за год

112,3 тыс. куб. м лесопродукции было вывезено из Удмуртии в другие регионы России с начала года, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по республике. Это на 9% больше, чем годом ранее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

23 сентября специалисты управления проверили отправку 0,3 тыс. куб. м лесопродукции в Татарстан и Краснодарский край. Вся продукция прошла лабораторный контроль, и карантинные вредные организмы не были обнаружены.

Напомним, 75 т орехов, сухофруктов и семечек ввезли в Удмуртию из Московской области с начала года. 5 сентября специалисты управления провели карантинный фитосанитарный контроль 37,5 т сухофруктов, прибывших из Московской области. Продукция произведена в Индии, Таиланде, США, Сербии и Чили.