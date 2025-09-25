В Новороссийске потушили пожар в жилом доме после атаки БПЛА
Пожарные ликвидировали возгорание в многоквартирном доме Новороссийска после атаки беспилотников. Об этом сообщает пресс-служба Министерства ГО и ЧС Краснодарского края.
1 / 2
Огонь вспыхнул в четырехэтажном жилом доме 24 сентября. Для тушения возгорания задействовали шесть специалистов и две единицы техники.
Площадь пожара составила 250 кв. м. Огнеборцы с использованием автоколенчатого подъемника осуществляли тушение и разбор конструкций кровли.
Пострадавших нет. Огонь ликвидировали около 17:40 мск.