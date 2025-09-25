Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Мария Захарова назвала удар по Новороссийску предупреждением для ЕС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что атака украинских беспилотников на объекты Каспийского трубопроводного консорциума в Новороссийске является предупреждением Евросоюзу о рисках ударов по европейской инфраструктуре. Об этом пишет ТАСС.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

По словам госпожи Захаровой, удары Киева по гражданским объектам могут стать «сигналом» для стран ЕС, которые не должны удивляться возможным атакам по их аэродромам, нефтехранилищам и газопроводам.

24 сентября беспилотники атаковали центральную часть Новороссийска. Погибли два человека, пострадали 16, из них девять были госпитализированы, двое находятся в тяжелом состоянии. Повреждены жилые дома, гостиница и более 20 автомобилей. В городе введен режим чрезвычайной ситуации. Также был атакован Туапсе, здесь пострадали два человека, в том числе ребенок.

Вячеслав Рыжков

