В Кагальницком районе Ростовской области мотоциклист погиб в ДТП

В Кагальницком районе Ростовской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Авария случилась 24 сентября в 21:30 на 29-м километре автодороги Ростов-Ставрополь. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ростовской области

По предварительным данным, водитель мотоцикла Suzuki 1985 г.р. не справился с управлением и упал. В результате падения мотоциклиста выбросило на встречную полосу движения, где его сбил автомобиль Audi под управлением водителя 1991 г.р.

Мотоциклист скончался на месте происшествия. Полицейские выясняют все детали случившегося.

Валентина Любашенко

