Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Ростовская область экспортировала 370 тонн мяса птиц в страны Азии

За четыре дня из Ростовской области было экспортировано 20 партий мяса птиц общим весом более 370 т. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора экспорт.

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

В частности, с территории региона продукция направлена в ОАЭ (83 т), Таджикистан (134 т), Туркменистан (58,2 т) и Узбекистан (95,3 т).

В ведомстве добавили, что вся продукция признана безопасной в ветеринарно-санитарном отношении и соответствует требованиям стран-импортеров.

Наталья Белоштейн

Новости компаний Все