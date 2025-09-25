Шеф-повара ресторана отправили под суд из-за отравления выпускников УрГЮУ

В Екатеринбурге завершили расследование уголовного дела в отношении 39-летнего шеф-повара ресторана — по версии следствия, по его вине на банкете отравились выпускники Уральского государственного юридического университета (УрГЮУ), сообщил старший помощник руководителя управления СКР по Свердловской области Александр Шульга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Он обвиняется по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое отравление людей).

Обвиняемый является шеф-поваром ресторана, который в том числе осуществляет деятельность в сфере кейтерингового (выездного) обслуживания. Как считает следствие, повар допустил нарушения санитарно-эпидемиологических требований в пищеблоке ресторана. Из-за этого на банкет в честь выпускного была поставлена недоброкачественная продукция. 11-12 июля у 43 человек возникли симптомы острой кишечной инфекции, легкий вред здоровью получили 23 пострадавших.

Следователь провел мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств инцидента: осмотрел место происшествия, предметы, документы, опросил свидетелей, были проведены судебно-медицинские и санитарно-эпидемиологические экспертизы. Дело в ближайшее время будет направлено в суд.

Напомним, в середине июля в инфекционное отделение ГКБ №40 в Екатеринбурге с сальмонеллезом ранее госпитализировали 12 человек после отравления в кафе «Версаль», позднее число заболевших выросло до 21. В банкетном зале отмечали окончание учебы выпускники института прокуратуры УрГЮУ. После этого «Версаль» закрыли: в работе заведения нашли нарушения, а один из сотрудников был заражен сальмонеллезом.

Подробнее о произошедшем после банкета — в материале «Выпускной, чтобы все заплакали»

Ирина Пичурина