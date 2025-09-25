Шеф-повара ресторана отправили под суд из-за отравления выпускников УрГЮУ
В Екатеринбурге завершили расследование уголовного дела в отношении 39-летнего шеф-повара ресторана — по версии следствия, по его вине на банкете отравились выпускники Уральского государственного юридического университета (УрГЮУ), сообщил старший помощник руководителя управления СКР по Свердловской области Александр Шульга.
Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ
Он обвиняется по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое отравление людей).
Обвиняемый является шеф-поваром ресторана, который в том числе осуществляет деятельность в сфере кейтерингового (выездного) обслуживания. Как считает следствие, повар допустил нарушения санитарно-эпидемиологических требований в пищеблоке ресторана. Из-за этого на банкет в честь выпускного была поставлена недоброкачественная продукция. 11-12 июля у 43 человек возникли симптомы острой кишечной инфекции, легкий вред здоровью получили 23 пострадавших.
Следователь провел мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств инцидента: осмотрел место происшествия, предметы, документы, опросил свидетелей, были проведены судебно-медицинские и санитарно-эпидемиологические экспертизы. Дело в ближайшее время будет направлено в суд.
Напомним, в середине июля в инфекционное отделение ГКБ №40 в Екатеринбурге с сальмонеллезом ранее госпитализировали 12 человек после отравления в кафе «Версаль», позднее число заболевших выросло до 21. В банкетном зале отмечали окончание учебы выпускники института прокуратуры УрГЮУ. После этого «Версаль» закрыли: в работе заведения нашли нарушения, а один из сотрудников был заражен сальмонеллезом.
