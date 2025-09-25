Экс-сотрудницу саратовского вуза оштрафовали на 800 тыс. за коммерческий подкуп

В Саратовской области суд вынес приговор в отношении бывшей начальницы отдела образовательного учреждения филиала вуза по уголовному делу о получении коммерческого подкупа (п. «в» ч. 7 ст. 204 УК РФ, ч. 1 ст. 204.2 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Как выяснилось в суде, с декабря 2022 года по январь 2025 года фигурантка получила от студентов в общей сложности 165 тыс. руб. Взамен она указывала в зачетных книжках и ведомостях недостоверные сведения о сдаче экзаменов и зачетов по своим дисциплинам и способствовала незаконной сдаче зачетов и экзаменов по другим предметам.

По решению суда фигурантка получила штраф в 800 тыс. руб. с конфискацией имущества. Также ей запрещено в течение трех лет заниматься педагогической деятельностью.

Павел Фролов