В ОАЭ Интерпол начал поиски пропавшей в Дагестане студентки Анны Цомартовой

Родители пропавшей в Дагестане студентки получили снимок из метро Дубая, где зафиксирована девушка, похожая на их дочь. Мать Анны Цомартовой лично отправилась в ОАЭ для поиска, однако местная полиция отказалась действовать без официального запроса от российского консульства, пишет «КП – Ростов-на-Дону» со ссылкой на Диану Цомартову.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Дипмиссия РФ приняла документы и позже сообщила, что направила официальный запрос в Национальный центральный офис Интерпола в Абу-Даби. По факту исчезновения ведётся международный розыск. По словам Дианы Цомартовой, процедура стартовала после подачи всех документов в консульство, получена подтверждающая информация из Москвы и Абу-Даби.

В настоящее время разыскные мероприятия задействуют структуры Интерпола ОАЭ и российской стороны. Анна Цомартова исчезла в феврале 2024 года в городе Каспийск, Дагестан. Девушка училась на третьем курсе медицинского факультета, ей 21 год.

Станислав Маслаков