В Ставрополе завтра на время крестного хода ограничат движение транспорта

В Ставрополе на время крестного хода завтра, 26 сентября, ограничат движение транспорта по улице Голенева. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Шествие пройдет от храма Воздвижения Креста Господня на улице Голенева, 67, к Казанскому кафедральному собору на Кафедральной площади.

Ограничение движения вводится для обеспечения безопасности. Мера будет действовать с 16:00 до 17:00 от проспекта К. Маркса до улицы Московской.

«Для информирования горожан на месте установят информационные щиты, указатели и дорожные знаки. Просим горожан заранее продумывать свой маршрут», — говорится в сообщении администрации.

Константин Соловьев