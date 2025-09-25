В Ставрополе завтра на время крестного хода ограничат движение транспорта
В Ставрополе на время крестного хода завтра, 26 сентября, ограничат движение транспорта по улице Голенева. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
Шествие пройдет от храма Воздвижения Креста Господня на улице Голенева, 67, к Казанскому кафедральному собору на Кафедральной площади.
Ограничение движения вводится для обеспечения безопасности. Мера будет действовать с 16:00 до 17:00 от проспекта К. Маркса до улицы Московской.
«Для информирования горожан на месте установят информационные щиты, указатели и дорожные знаки. Просим горожан заранее продумывать свой маршрут», — говорится в сообщении администрации.