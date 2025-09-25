На берегу Цимлянского водохранилища продается винодельческая усадьба

В Ростовской области продается винодельческая усадьба «Саркел». Об этом «Ъ-Ростов» рассказал ее основатель Игорь Губин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Усадьба располагается на берегу Цимлянского водохранилища. На территории усадьбы высажено более 16 га виноградников, в том числе автохтонных сортов. Всего «Саркел» располагает 40 га земли под виноградники, которые позволят производить порядка 150 тыс. бутылок ежегодно. При этом, чтобы выйти на прибыльный объем, достаточно производства в 100 тыс. бутылок в год, отмечает господин Губин. Участок также располагает инженерной инфраструктурой для строительства винодельни, асфальтированный подъезд, гостевые домики, оборудованное кафе с банкетным залом, сцена и площадка и пляж водохранилища.

Начальную стоимость усадьбы оценивают в 295 млн руб.

Константин Соловьев