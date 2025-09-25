Импорт семян в Краснодарский край снизился на 67%

За восемь месяцев 2025 года в Краснодарский край поступило 979 т семян, что на 66,7% меньше аналогичного периода предыдущего года. Об этом пишет «Деловая газета. Юг» со ссылкой на пресс-службу Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В регион чаще всего ввозили семена перца, арбуза, базилика, гороха, дыни, капусты, кукурузы и лука. Поставляли также семена огурца, подсолнечника, пшеницы, рапса, свеклы, салата, томата и тыквы.

Импорт в основном осуществлялся из Белоруссии, Бельгии, Германии, Венгрии, Индии, Италии, Казахстана, Турции и Франции.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в период с января по август 2025 года импорт креветок в Краснодарский край увеличился на 72% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным Россельхознадзора, также увеличился импорт рыбы — на 30%.

Алина Зорина