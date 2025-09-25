Пензячка устроила пожар во дворе соседского дома и получила три года колонии

В Пензенской области суд вынес приговор в отношении ранее судимой 53-летней жительницы Никольского района по уголовному делу об умышленном повреждении и уничтожении чужого имущества путем поджога (ч. 2 ст. 167 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Как выяснилось в суде, фигурантка совершила кражу у соседей, за что ее привлекли к уголовной ответственности. Она обиделась на них и подожгла сухую траву во дворе их дома. Огонь перекинулся на жилище и деревянные постройки.

Причиненный соседям ущерб составил свыше 250 тыс. руб. По решению суда фигурантка получила три года исправительной колонии общего режима.

Павел Фролов