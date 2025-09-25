В Западном микрорайоне Ростова отключат холодную воду из-за ремонта

В Ростове-на-Дону большую часть района Западный оставят без холодного водоснабжения на сутки — с 9:00 25 сентября по 9:00 26 сентября. Причиной отключения станут плановые ремонтные работы. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства ЖКХ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По информации ведомства, также без воды останется часть жилых домов на ул. Текучева. Там холодное водоснабжение прервут с 8:00 до 22:00 из-за переподключения участка водопроводной сети.

Валентина Любашенко