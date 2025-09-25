В Изобильненском округе двое молодых людей попали в больницу после ДТП

В Изобильненском округе Ставропольского края 24 сентября на 12-м километре трассы «Ставрополь–Изобильный–Новоалександровск–Красногвардейское» столкнулись два автомобиля, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставрополья.

Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

По данным ГИБДД, в 16:10 21-летний водитель ВАЗ-2115 выехал с второстепенной дороги и не уступил «Ладе Гранте», двигавшейся по главной. От удара «Гранта» опрокинулась. Водитель машины, которому 25 лет, и его 28-летний пассажир получили травмы и госпитализированы в городскую больницу Изобильного.

Оба водителя были трезвы. В ГИБДД отметили, что серьезных последствий удалось избежать благодаря использованию ремней безопасности. Обстоятельства аварии и степень вины участников выясняют инспекторы.

Станислав Маслаков