В Екатеринбурге создали копию бронепоезда «Патриот» и отправили в Ишим

Специалисты дорожного конструкторско-технологического бюро Свердловской железной дороги создали копию бронепоезда «Патриот» и отправили ее в Ишим (Тюменская область). Проект реализован в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне по инициативе ишимских ветеранов-железнодорожников.

Точная копия бронепоезда в натуральную величину (макет), построенная в цехах исторического депо станции «Екатеринбург-Пассажирский», будет установлена на привокзальной площади Ишима. Монумент состоит из четырех элементов: бронеплатформы с пушкой и пулеметами, платформы ПВО, бронепаровоза и бронетендера. Общая длина памятника — 42 м. Первая часть уже доставлена и установлена, остальные элементы установят до конца сентября.

В основе проекта лежат чертежи оригинального бронепоезда «Патриот», построенного в Ишиме в 1942 году — свое название он получил в честь патриотического настроя его создателей. Техническая документация и фотографии были получены из архивов Минобороны РФ. Специалисты СвЖД подобрали оригинальные колесные пары и платформы 40-х годов XX века. Осенью 1942 года бронепоезд начал свой путь, воевал на Курской дуге. Прикрывал войска красноармейцев, помогал защищать станции и пути от налетов авиации противника.

Ирина Пичурина