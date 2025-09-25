В Астрахани пойдет под суд экс-замначальника отдела тылового обеспечения УМВД

В Астрахани суд рассмотрит в отношении бывшего заместителя начальника одного из отделов тылового обеспечения регионального УМВД уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Астраханской области.

Согласно релизу, в декабре прошлого года фигурантка обеспечила подписание акта приемки выполненных работ по капремонту административного здания ОМВД России по Приволжскому району области. При этом количественные и качественные характеристики не проверялись. Такой же акт подписан по капремонту административного здания ОВМ ОМВД России по г. Астрахани.

Указанные действия привели к получению стройфирмой свыше 28 млн руб. В случае с 3 млн руб. из этой суммы речь идет о средствах за фактически невыполненные работы.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд на рассмотрение. Ранее в суд поступило дело в отношении руководства стройфирмы по фактам мошенничества.

Павел Фролов