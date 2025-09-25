ХК «Сочи» победил «Ладу» в серии буллитов

Хоккейный клуб «Сочи» на выезде переиграл тольяттинскую «Ладу» в матче седьмого тура Континентальной хоккейной лиги в сезоне 2025/2026. Игра закончилась со счетом 5:4.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Сочи» Фото: ХК «Сочи»

Счет в начале противостояния открыл канадский защитник «Сочи» Ноэль Хефенмайер. На 12-й минуте форвард «Лады» Джошуа Лоуренс восстановил равенство. На 24-й минуте «леопарды» снова вышли вперед благодаря Артуру Тянулину. Через пять минут Марк Верба реализовал третий гол для «Сочи». На пропущенную шайбу хозяева ответили точным броском Райли Савчука. На 50-й минуте Жан-Кристоф Боден забил впервые в рамках КХЛ и помог сочинцам снова повести с разницей в два гола.

Однако «Лада» усилила давление на ворота соперника в конце третьего периода и преуспела в реализации моментов. Сначала Райли Савчук сократил отставание, а затем Иван Романов сравнял счет. Игра перешла в овертайм, но и здесь командам не удалось выявить сильнейшего. В серии буллитов удача была на стороне южан. В итоге победа «Сочи» со счетом 5:4.

После семи матчей «леопарды» имеют в активе семь очков и занимают десятое место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем туре в рамках КХЛ подопечные Владимира Крикунова встретятся 27 сентября на своем льду против СКА. Будущий соперник с девятью очками идет на пятом месте в Западной конференции.

Евгений Леонтьев