Водитель пойдет под суд за гибель в ДТП 15-летнего пассажира под Астраханью

В Астраханской области суд рассмотрит в отношении 29-летнего жителя Икрянинского района уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем гибель подростка (п.п. «а, б, в» ч. 4 ст. 264 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Согласно релизу, ночью 7 июля этого года нетрезвый фигурант находился за рулем легковушки без государственного регистрационного знака и на автодороге «Трудфронт — Чулпан» в Икрянинском районе нарушил ПДД и съехал в кювет, в результате чего машина опрокинулась. На месте погиб 15-летний пассажир фигуранта. Еще одного пассажира такого же возраста с серьезными травмами увезли в медучреждение.

Фигурант скрылся с места происшествия. Вскоре его задержали, суд по ходатайству следствия постановил заключить его под стражу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд на рассмотрение.

Павел Фролов