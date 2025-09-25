В Ростовской области полиция раскрыла кражу деталей от автомобиля

Полицейские г. Шахты задержали местного жителя 1978 г.р., который похитил двигатель и коробку передач от ВАЗ-2107 с частного подворья и сдал детали в пункт приема металлолома, причинив ущерб в 20 тыс. руб. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.

По информации пресс-службы, в отдел полиции по г. Шахты обратился гражданин, сообщивший о краже автомобильных деталей с территории его домовладения. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность преступника.

Злоумышленник открыл калитку и проник на частную территорию. Убедившись в отсутствии хозяев, он похитил имущество, погрузил его на тачку и покинул место преступления. Впоследствии подозреваемый реализовал украденные детали в пункте приема металла.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража) и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Валентина Любашенко