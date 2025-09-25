В Астрахани на пожаре погибла пенсионерка, прокуратура организовала проверку

Прокуратура Астраханской области организовала проверку по факту гибели пенсионерки на пожаре в жилом доме. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Пожар произошел утром сегодня, 25 сентября, в квартире на первом этаже многоквартирного жилого дома № 80/1 по ул. Чкалова в Астрахани. Погибла женщина 1936 года рождения.

Прокуратуре предстоит оценить соблюдение требований пожарной безопасности, выяснить обстоятельства случившегося. На место пожара выезжал прокурор Трусовского района Астрахани Василий Инджиев.

Павел Фролов