Петербург обойдется без дождей 25 сентября из-за приближающегося антициклона

Приближающийся с запада скандинавский антициклон принесет в Петербург 25 сентября солнечную, но прохладную погоду. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

По словам синоптика, воздух прогреется до 11-13 градусов, это ниже климатической нормы на 2-3 градуса. Дождей не ожидается, ветер будет дуть северо-запада со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление вырастет до 772 мм рт. ст., это выше нормы.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что утром 25 сентября в Петербурге началось периодическое протапливание. Первым тепло получат детские сады, школы и больницы.

Андрей Маркелов