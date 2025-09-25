Петербург обойдется без дождей 25 сентября из-за приближающегося антициклона
Приближающийся с запада скандинавский антициклон принесет в Петербург 25 сентября солнечную, но прохладную погоду. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.
Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ
По словам синоптика, воздух прогреется до 11-13 градусов, это ниже климатической нормы на 2-3 градуса. Дождей не ожидается, ветер будет дуть северо-запада со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление вырастет до 772 мм рт. ст., это выше нормы.
Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что утром 25 сентября в Петербурге началось периодическое протапливание. Первым тепло получат детские сады, школы и больницы.