СК возбудил дело против рехаба в Махачкале после гибели пациента

Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела против персонала реабилитационного центра в Махачкале. Сотрудников обвиняют в похищении и истязании людей, а также незаконном лишении свободы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации следователей, с января 2024 по апрель 2025 года подозреваемые действовали по согласованной схеме. Они помещали граждан в учреждение под видом реабилитации и удерживали против воли для вымогательства денег у родственников. К тем, кто сопротивлялся или требовал освободить их, применяли физическое и психологическое насилие.

В ходе проведенных мероприятий правоохранители освободили нескольких незаконно удерживаемых лиц. Также установлен факт гибели одного человека после продолжительного пребывания в центре.

Все фигуранты дела задержаны. В ближайшее время следствие обратится в суд для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается для выявления всех обстоятельств и соучастников преступления.

Валентина Любашенко