Аэропорт Сочи работает в штатном режиме
Аэропорт Сочи работает штатно, ограничения на полеты сняты. Два самолета были отправлены на запасные аэродромы. Об этом сообщает в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.
Фото: пресс-служба аэропорта Сочи
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов отменены. Они вводились для обеспечения безопасности полетов.
«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это приоритет»,— говорится в сообщении.
Ограничения на полеты в аэропорту Сочи ввели около 01:56 мск.