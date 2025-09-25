Аэропорт Сочи работает в штатном режиме

Аэропорт Сочи работает штатно, ограничения на полеты сняты. Два самолета были отправлены на запасные аэродромы. Об этом сообщает в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Фото: пресс-служба аэропорта Сочи

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов отменены. Они вводились для обеспечения безопасности полетов.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это приоритет»,— говорится в сообщении.

Ограничения на полеты в аэропорту Сочи ввели около 01:56 мск.

Алина Зорина