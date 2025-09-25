В ОЖД назвали самые популярные пригородные турмаршруты и станции в августе

Наиболее востребованные среди туристов маршруты и станции за август этого года назвали в Октябрьской железной дороге. Самым популярным оказалось направление Финляндский вокзал — Выборг — Финляндский вокзал, по которому в последний месяц лета было перевезено 338 тыс. пассажиров — на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Среди других востребованных маршрутов в ОЖД отметили направление Витебский вокзал — Царское Село — Витебский вокзал» (более 271 тыс. пассажиров; +4% к году), Балтийский вокзал — Новый Петергоф — Балтийский вокзал (более 216 тыс.;+2%).

В топ пригородных станций в августе вошли Выборг (230 тыс. пассажиров), Новый Петергоф (153 тыс.), Купчино (302 тыс.) и Колпино (208 тыс.). Также в рейтинге фигурируют станции Рыбацкое (74 тыс.) и Петрозаводск (8 тыс. человек).

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что поезда СЗППК перевезли за август в пригородном сообщении в общей сложности 10 млн пассажиров.

Софья Лощенова