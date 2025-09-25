Волгоградскому инвалиду выдадут льготные лекарства по решению суда

В Волгоградской области прокуратура добилась восстановления прав инвалида на льготные лекарства. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки прокуратура выяснила, что 56-летний житель Суровикинского района является инвалидом первой группы, у него хроническое заболевание почек. Однако его не обеспечивали необходимыми лекарствами.

По итогам проверки прокуратура попросила суд обязать региональный комитет здравоохранения обеспечить инвалида лекарствами в соответствии с медицинскими показаниями и взыскать компенсацию морального вреда. Требования удовлетворены, судебный акт вступил в законную силу. Надзорное ведомство проконтролирует его исполнение.

Павел Фролов