Над южными регионами и морями России сбили 45 БПЛА

В ночь на 25 сентября над южными регионами России и акваториями Черного и Азовского морей уничтожили 45 беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Фото: Telegram-канал главы Ялты Янины Павленко

Беспилотные летательные аппараты самолетного типа были перехвачены дежурными средствами ПВО в период с 23:00 до 07:00 мск над Краснодарским краем, Республикой Крым, Ростовской областью и над акваториями Черного и Азовского морей.

«Всего в ночное время дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 55 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа»,— говорится в сообщении министерства.

Алина Зорина