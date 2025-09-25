Прокуратура контролирует проверку по ДТП с погибшими пешеходами под Астраханью

Прокуратура Наримановского района Астраханской области контролирует процессуальную проверку по ДТП с двумя погибшими пешеходами. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Дорожная авария произошла около 19:30 накануне, 24 сентября, на 441-м км автодороги «Волгоград — Астрахань», близ села Тулугановка Наримановского района. Там водитель автомобиля «Лада Нива» насмерть сбил двух пешеходов.

Следствие проводит проверку по факту случившегося. Надзорное ведомство поставило ее на контроль.

Павел Фролов