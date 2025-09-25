В ДТП под Саратовом погиб водитель «Мазды» при столкновении с фурой

В Вольском районе Саратовской области в ДТП погиб водитель иномарки. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Согласно предварительным сведениям, дорожная авария произошла в 19:20 накануне, 24 сентября, в районе г. Шиханы. Там столкнулись фура «Даф» и автомобиль «Мазда». Первым транспортным средством управлял мужчина 1960 года рождения, вторым — мужчина 1988 года рождения.

В результате аварии погиб водитель легкового автомобиля. Полиция выясняет все обстоятельства случившегося.

Павел Фролов