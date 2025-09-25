Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
«Ставропольская фруктовая долина» расширит посадки до 800 га

«Ставропольская фруктовая долина» из группы компаний «Сады Ставрополья» планирует расширить площадь интенсивных садов на 33% — с 600 га до 800 га. Проект намерены реализовать в 2026-2027 г.г. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу администрации округа.

Фото: Марина Круглякова, Коммерсантъ

«В настоящее время хозяйство занимает 600 га, засаженных современными сортами яблонь, груш и черешни. Увеличение площади до 800 га позволит производить до 30 тыс. тонн продукции ежегодно»,— написал врио главы Кочубеевского округа Ставропольского края Олег Борзов в своем Telegram-канале.

По его словам, в период сбора урожая количество рабочих мест в компании увеличится до одной тысячи.

«Предприятие контролируют ООО «Плодообъединение Сады Ставрополья» (59,8%) и министерство имущественных отношений Ставропольского края (40,2%). В группу компаний «Сады Ставрополья» также входят «Сады Карачаево-Черкесии», «Архыз-Фрут логистик» и «Айдын Фрут Логистик»,— уточняет врио главы

Валентина Любашенко

