В Дагестане переработали более четырех тысяч тонн рыбы в 2025 году

Дагестан установил исторический рекорд по объему рыбопереработки — с начала 2025 года в республике переработали более 4,3 тыс. тонн рыбы. Об этом сообщила пресс-служба полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе.

Фото: Пресс-служба правительства Дагестана

Согласно данным ведомства, к рекордным показателям привели развитие перерабатывающих мощностей и возросший спрос на продукцию. В октябре в Кизлярском районе планируют открыть новое предприятие по изготовлению рыбных консервов.

«Ежегодно в Дагестане добывают от 30 до 40 тыс. тонн водных биоресурсов. Основной объем рыбы поступает из Каспийского моря»,— пояснили в сообщении.

Валентина Любашенко