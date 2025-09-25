В Карачаево-Черкесии открыли первую цифровую тропу России

Курорт Архыз в Карачаево-Черкесии открыл первую в России цифровую тропу. Интерактивный проект объединил три маршрута по хребту Абишира-Ахуба: Пик Динника, Перевал Федосеева и Путь времен. Об этом сообщила пресс-служба аппарата полпреда Президента РФ в СКФО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства КЧР Фото: пресс-служба правительства КЧР

По информации ведомства, маршрут стартует от верхней станции канатной дороги «Орбита». В начальной точке размещена геологическая колонна из образцов пород, которые формировались свыше 200 млн лет — от ордовикского до каменноугольного периода.

Цифровые подсказки, метки и интерактивные элементы позволят туристам с помощью смартфона изучить природу, историю и культуру региона. Проект направлен на улучшение туристического опыта гостей курорта.

Валентина Любашенко