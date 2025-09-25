Аэропорт Кольцово провел отработку эвакуации самолета

Специалисты службы наземного обслуживания аэропорта Кольцово в Екатеринбурге провели отработку ситуации, в которой нужно эвакуировать аварийный самолет, сообщили в пресс-службе аэропорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба аэропорта Кольцово Фото: Пресс-служба аэропорта Кольцово

Самолет, который используется в качестве «аварийного», эвакуируют при помощи автокрана, эвакуационных прицепов, аварийных пневмотканевых подъемников, которые позволяют поднимать до 40 тонн. Умение поднимать тяжелое воздушное судно пригодится, если у лайнера подломится шасси, он выедет за пределы взлетной полосы и в некоторых других случаях. Такие учения проводятся регулярно, а их участниками становятся все оперативные смены службы.

Ранее в Кольцово завершили модернизацию светосигнального оборудования на аэродроме. Это повысило его способность принимать самолеты в сложных погодных условиях.

Ирина Пичурина