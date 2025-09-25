Самолет из Москвы в Санкт-Петербург столкнулся в Шереметьево с китайским бортом

Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку после инцидента с самолетом рейса Москва — Санкт-Петербург в столичном аэропорту Шереметьево поздно вечером 24 сентября.

Как сообщают очевидцы, во время руления борт Airbus A330 авиакомпании Hainan Airlines, следовавший в Пекин (Китай), на летном поле задел крылом самолет Sukhoi Superjet 100, который должен был отправиться в Петербург. Из-за аварии последний получил повреждение в хвостовой части.

По информации «Ъ-СПб», пострадавших в результате инцидента нет. В СЗТП уточнили, что 84 пассажира вылетели в пункт назначения резервным бортом.

Андрей Цедрик