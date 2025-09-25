Роспотребнадзор подал иск к кинотеатру в Сочи за ограничение посетителей с едой

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Сочи обратился в суд с иском в защиту неопределенного круга потребителей. Основанием стали многочисленные жалобы граждан на действия кинотеатра в Адлерском районе, который ограничивал доступ зрителей в зал с продуктами, приобретенными вне его территории, сообщает пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Как установили специалисты Роспотребнадзора, администрация кинотеатра ввела правило, согласно которому посетители могли приносить напитки и еду только из внутреннего буфета. Подобные условия противоречат положениям закона «О защите прав потребителей», который запрещает обуславливать приобретение одной услуги обязательным приобретением другой.

Несмотря на два предостережения, вынесенные должностными лицами Роспотребнадзора, нарушения устранены не были. В результате ведомство направило в суд исковое заявление с требованием признать действия предпринимателя незаконными и обязать его устранить выявленные нарушения.

Мария Удовик