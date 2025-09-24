Россия призвала бюро ОБСЕ оценить отказ Молдавии российским наблюдателям

Россия считает политически мотивированным отказ Кишинева аккредитовать 16 российских краткосрочных наблюдателей на выборы парламента в Молдавии. В пресс-службе МИД отметили, что Москва обратилась к Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ) с просьбой оценить нарушение Молдавией электоральных обязательств.

БДИПЧ осуществляет наблюдение за выборами в государствах-участниках организации.

В российском МИДе отметили, что Кишинев пренебрег положениями Копенгагенского документа СБСЕ (п. 8). Согласно им страна обязана приглашать наблюдателей из любых других государств-участников ОБСЕ, если они выразили такое желание. В пресс-релизе добавили, что подобные ограничения в адрес российских наблюдателей уже применяли в ноябре и октябре 2024 года.

Выборы в республике должны пройти 28 сентября. Президент республики Майя Санду говорила, что Россия прибегает к «неограниченному» вмешательству в избирательную кампанию и пытается «захватить Молдавию через избирательную урну». Из-за отказа республики российским наблюдателям посла Молдавии в Москве Лилиана Дария вызвали в российский МИД.