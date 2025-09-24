Двоих пострадавших во время атаки БПЛА в Новороссийске доставят в Краснодар
Двоих пострадавших при атаке украинских беспилотников в Новороссийске доставят в Краевую клиническую больницу №1 Краснодара. Об этом «Кубань 24» сообщил главный врач городской больницы №1 Новороссийска Валерий Корхмазов.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
По его данным, пострадавшие находятся в тяжелом состоянии.
Ранее вице-губернатор Кубани Анна Минькова сообщила, что в результате атак беспилотников в Новороссийске и Туапсе пострадали 16 человек. Два человека погибли.