Двоих пострадавших во время атаки БПЛА в Новороссийске доставят в Краснодар

Двоих пострадавших при атаке украинских беспилотников в Новороссийске доставят в Краевую клиническую больницу №1 Краснодара. Об этом «Кубань 24» сообщил главный врач городской больницы №1 Новороссийска Валерий Корхмазов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По его данным, пострадавшие находятся в тяжелом состоянии.

Ранее вице-губернатор Кубани Анна Минькова сообщила, что в результате атак беспилотников в Новороссийске и Туапсе пострадали 16 человек. Два человека погибли.

Лия Пацан