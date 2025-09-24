Двоих пострадавших при атаке БПЛА в Новороссийске санавиацией доставят в Краснодар

В Новороссийске двоих пострадавших при атаке беспилотников 24 сентября перевезут в Краснодар. Их транспортируют санавиацией, сообщает портал «Кубань 24» со ссылкой на главврача городской больницы №1 Новороссийска Валерия Корхмазова.

Всего в результате инцидента пострадали 12 человек, двое погибли. Девять раненых госпитализированы в городскую больницу Новороссийска, двое из них в тяжелом состоянии; их эвакуируют санавиацией в Краевую клиническую больницу №1.

Главврач городской больницы Валерий Корхмазов сообщил, что на место ЧС были дополнительно направлены шесть машин скорой помощи, детей среди пострадавших нет.

По информации вице-губернатора Кубани Анны Миньковой, в Новороссийске и Туапсе всего пострадали 16 человек, трое получили амбулаторную помощь. В городе введен режим чрезвычайной ситуации.

Вячеслав Рыжков