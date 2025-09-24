В Сочи закрыли пляжи до завершения проверки акватории

Власти Сочи ограничили доступ к пляжам курорта из-за продолжающегося мониторинга акватории. Об этом сообщил мэр Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Глава города призвал жителей и туристов соблюдать осторожность и не посещать прибрежную зону в ближайшие сутки. Господин Прошунин подчеркнул, что угроза использования беспилотных катеров в акватории Сочи и федеральной территории Сириус устранена.

«Вопросы безопасности сейчас превыше всего»,— заявил мэр.

По его словам, оперативные службы продолжают контролировать акваторию и проводят дополнительные проверки. Именно поэтому власти приняли решение о временном запрете на посещение пляжей.

Об угрозе атаки беспилотных катеров стало известно 24 сентября около 16:00. Тогда городской оперативный штаб принял решение об эвакуации местных жителей и гостей курорта с прибрежной зоны. Мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил о продолжающейся угрозе атак беспилотных катеров с Черного моря. В городе включили сирены и активировали системы защиты.

По его словам, все городские службы были готовы к действиям и их работу координировал оперативный штаб. Жителям и отдыхающим у берега рекомендовали оставаться в помещениях без окон. Тем, кто находится на улице рядом с набережными, посоветовали срочно искать безопасное укрытие.

Мэр курорта призвал сохранять спокойствие и ждать сигнала об отмене тревоги, когда ситуация улучшится. Он также напомнил о запрете на съемку и публикацию фото и видео работы служб защиты, а в случае происшествий необходимо звонить по номеру 112.

Мария Удовик