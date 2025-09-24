Главные новости за 24 сентября. Кубань, Крым, Адыгея

«Единая Россия» сформировала фракцию в городской думе Краснодара, в нее вошли 44 депутата, включая 39 избранных от партии и пятерых самовыдвиженцев.

В Сочи против блогера и исламского проповедника Мансура Гнеева возбудили уголовное дело о призывах к экстремистской деятельности по ст. 280 УК РФ.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объяснил перебои с бензином АИ-92 и АИ-95 на полуострове. По его словам, поставки топлива зависят от работы нефтеперерабатывающих заводов и морского транспорта, на который любая непогода или ограничения влияют на график поставок.

Утром жителям был объявлен сигнал атаки беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров в Новороссийске.

Затем в аэропорту Геленджика ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Днем по центру Новороссийска ударили беспилотники. Погибли два человека. Оказались повреждены несколько зданий, в том числе гостиница «Новороссийск».

В результате дневной атаки беспилотников на Новороссийск в среду, 24 сентября, поврежден офис АО «КТК-Р» (российское подразделение Каспийского трубопроводного консорциума). Двое сотрудников получили ранения.

В результате атаки БПЛА в Новороссийске загорелась кровля жилого дома. Ее оперативно потушили.

В городе ввели режим ЧС. На базе Технико-экономического лицея открыт пункт временного размещения пострадавших.

Власти Сочи провели превентивную эвакуацию отдыхающих с пляжей после атак безэкипажных катеров на Краснодарский край в акватории Черного моря.

В результате атак беспилотников в Новороссийске и Туапсе, по оперативным данным, пострадали 16 человек.